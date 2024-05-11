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Benzin istasyonu çalışanlarından 90 milyon liralık 'slip' vurgunu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi, Büyükçekmece'de benzin istasyonlarında çalışanların aralarında olduğu, sahte akaryakıt fişi üretip ve komisyon karşılığı kar elde ederek vergi kaçıran şebekeyi, Büyükçekmece ve Esenyurt'taki eş zamanlı operasyonla çökertti. Naylon fatura operasyonda 3 kişi tutuklanırken, polis şu ana kadar 90 milyon liralık vurgunu açığa çıkardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 10:46, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 10:47
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Benzin istasyonu çalışanlarından 90 milyon liralık 'slip' vurgunu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de benzin istasyonunda çalışan şüphelilerin; servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon şeklinde haksız kazanç karşılığı sahte akaryakıt fişi üretip sattıkları, sahte fişleri alan firmaların ise bunları gider kalemi gösterip vergi kaçırdıkları, sahte özel belge niteliğindeki fişleri evlerine kurmuş oldukları özel makine ve düzenekler sayesinde ürettikleri yönünde ortaya çıkan iddialar üzerine harekete geçti.

Vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi

Polis ekipleri yaptıkları derin araştırma üzerine, şüphelilerin, benzin istasyonlarından edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeler neticesinde fiş (slip) basma cihazları ve dijital materyaller aracılığıyla birçok firmaya yüksek miktarlarda tutarlara sahip sahte fatura düzenleyerek, firmaların vergi kaçakçılığına sebep oldukları, kendilerinin ise yapmış oldukları bu usulsüz eylemlerden dolayı farklı yüzdelik oranlarda menfaat temin ederek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Toplamda 90 milyon liralık kazanç elde edildiği belirlendi.

Benzin istasyonunda çalışıp çevre edindiler

Şüphelilerin, uzun süre boyunca benzin istasyonlarında çalışmaları sebebiyle çevre edindiği bu sayede de ayrıca konuyla ilgili bilgi ve tecrübe kazandıkları ortaya çıktı. Teknik olarak da kendilerini geliştiren şahısların, kesmiş oldukları naylon faturalar ve sebep oldukları vergi kaçakçılığından yüzde bir komisyon aldıkları öğrenildi.

3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Ekipler topladıkları bilgiler sonrasında Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskın neticesinde, 6 adet slip basma cihazı ve bunlara bağlı bilgisayarlar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin lira tutarında basılmış sahte fiş ve 400 adet basılmamış slip fiş rulosu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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