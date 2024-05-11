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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,57 kayıpla tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 11:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 11:12
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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.144,74, en yüksek 10.383,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 11.503,98 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,38 azalışla 9.382,18 puan, Sanayi Endeksi 1,48 kayıpla 14.824,69 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,04 değer kaybıyla 14.448,59 puan oldu.

- Anadolu Sigorta en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,72 ile Anadolu Sigorta oldu. Anadolu Sigorta'yı, yüzde 9,51 ile VakıfBank, yüzde 7,40 ile Türkiye Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,13 ile Konya Çimento, yüzde 14,62 ile CW Enerji ve 13,75 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 601 milyar 515 milyon lirayla Koç Holding, 438 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 403 milyar 195 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

- Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 yükselişle 2.448 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,51 artışla 16 bin 116 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,40 azalışla 32,2160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 34,7410 lira oldu.

Geçen hafta 40,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 düşerek 40,4920 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72 azalışla 35,4640 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL




Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.384,00 2.448,00 2,68 24,77
Cumhuriyet 13.176,00 15.877,00 16.116,00 1,51 22,31
ABD Doları 29,5550 32,3450 32,2160 -0,40 9,00
Avro 32,6660 34,8410 34,7410 -0,29 6,35
İngiliz Sterlini 37,6140 40,8150 40,4920 -0,79 7,65
İsviçre Frangı 35,2920 35,7200 35,4640 -0,72 0,49

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