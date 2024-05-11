7 ilde dolandırıcılara 'Avans' operasyonu: 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, sosyal medya üzerinden dolandırılan vatandaşlar ihbarda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, dolandırıcıların 'Evde Kazanç' adı altında mağdurlara 'Yorum yap', 'Yıldız ver', 'Beğen, paylaş, puan ver ve kazan' diyerek ek kazanç vadettikleri belirlendi. Dolandırıcıların, mağdurları ikna etmek için ise hesaplarına avans adı altında bin ile 5 bin TL para yatırdıkları, daha sonra da para isteyerek 'kripto hesaplarda para kazandıracağız' diyerek zamanla bütün paralarını alıp dolandırdıkları tespit edildi. Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen sosyal medya hesapları ve telefonları incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin İstanbul, Ankara, Konya, Adana, Antalya, Bolu ve Diyarbakır'da çeşitli adreslerde olduklarını, haksız elde edilen paraların da 'turnike' adı verilen yöntemle farklı kripto hesaplarına yatırıp, farklı hesaplara havale ederek izini kaybettirdiklerini ortaya çıkardı.

KİRALIK BANKA HESAPLARI KULLANILDI

Şüphelilerin adreslerine, polis ekiplerince eş zamanlı 'Avans' ismi verilen operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da cep telefonları, sim kartlar, hard diskler ve çok sayıda banka kartları ele geçirildi. Organize dolandırıcılık suç örgütünün üyeleri olan kişilerin kendilerini ifşa etmemek için ise hesap kiraladıkları ve hesapları kiralanan kişilere yatan paradan komisyon veya aylık ücret verdikleri öğrenildi. Operasyonun İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatlarıyla başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele projesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

'PARAYI İKİYE KATLAYIP TEKRAR GÖNDERDİLER'

Mağdurlardan ismini vermek istemeyen bir kadın, "Bunlar bana WhatsApp üzerinden ulaştı. 'Biz reklam şirketiyiz. Ek gelir için internet arama motorunda restoranların sayfalarına yıldız verip, yorum yapacaksın ve para kazanacaksın' dediler. Yorum ve yıldız başına 50 TL kazandırıyorlardı. Başlangıçta bin TL kazanmıştım. Bin TL'yi tekrar onlara atmamı istediler. Kripto hesapları var ve orada parayı ikiye katlıyorlarmış. Parayı ikiye katlayıp tekrar gönderdiler. O şekilde başlayarak 2 bin, 3 binden başlayarak 60 bin TL kaybettim" dedi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.