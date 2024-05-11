Bursa'da annesi, 14 yaşındaki kızına ikinci kez hayat verdi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, böbrek yetmezliği bulunan Medine Taş (14), son 2 aydır diyalize bağlı yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Sağlığına kavuşması için nakil olması gereken Medine'nin imdadına annesi Gülsüm Taş (45) yetişti.

Kızının, yaşıtları gibi sağlıklı olmasını isteyen anne, tereddüt etmeden böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla anneden alınan böbrek, kızına nakledildi.

Operasyonu gerçekleştiren hastanenin Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, şu bilgileri verdi:

"Medine 1,5 yaşından beri böbrek hastası. Şu anda sağlığına kavuştu. Kendi tabiriyle kana kana su içebiliyor. Hastanemizde yapılan ilk çocuk böbrek nakli olması açısından çok önemli. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Erişkin börek naklini zaten yapıyorduk. Bundan sonra da çocuk böbrek nakli sayısı artarak devam edecek. Bu vesile ile organ nakli bağışına toplumun duyarlılığının biraz daha artmasını rica ediyorum."

Anne Gülsüm Taş, yaklaşık 13 yıldır kızının hastalığıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Prof. Dr. Demirbaş ve ekibine teşekkür eden Taş, "Allah razı olsun, ameliyatımız çok güzel geçti. Bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Herkesin organ nakli için bağış yapmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Medine Taş, kendini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Annemden nakil aldım. Öncelikle Murat hocama ve Okan hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum." ifadesini kullandı.