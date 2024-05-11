Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 12:05, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 12:15
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.