Farklı ülkelerdeki 'mühendis kızlar' İstanbul'da buluştu

Limak Şirketler Grubu'nun, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kadın istihdamını artırmayı amaçlayan projesi Global Engineer Girls (GEG) kapsamında Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen mühendis kızlar İstanbul'da buluştu.

Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde kadın istihdamını desteklemek için 2015 yılında başlatılan Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin geleneksel buluşması İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Farklı ülkelerdeki mühendislik öğrencileri, İstanbul'da kız kardeşleriyle buluştu.

Ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir sosyal etki hareketine dönüşen ve Global Engineer Girls (GEG) adı ile yola devam eden proje kapsamında farklı ülkelerdeki mühendislik öğrencileri destekleniyor. Kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM alanlarında kadın istihdamını artırmayı hedefleyen ve geleceğin kadın mühendislerine ilham veren projenin 'Global Engineer Girls 2024 İstanbul Buluşması'na Kosova, Kuzey Makedonya, Suudi Arabistan ve Türkiye'den mühendis kızlar katıldı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve ilk kez farklı ülkelerden de katılımcıların dahil olduğu buluşmaya, Türkiye'den 189, Kosova'dan 28, Kuzey Makedonya'dan 16 ve Suudi Arabistan'dan 11 öğrenci katıldı.

Limak Vakfı ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in ev sahipliğindeki etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr da katıldı.

"KIZLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kız çocuklarının umutlu yarınlarına hizmet eden her projenin milletimizin geleceğine en büyük yatırım olduğuna yürekten inanıyorum. Onlara parlak bir gelecek sunan böylesi önemli çalışmaların bir paydaşı olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi bizim için bu alanda büyük bir hassasiyetle üzerine titrediğimiz çok özel bir çalışma. Projeyle genç kızlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri ve parlak bir gelecek inşa etmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz" dedi.

Projenin mühendis olmak isteyen kız öğrencilerini birçok açıdan desteklediğini, aynı zamanda nitelikli kadın iş gücünün artmasına, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağladığına dikkat çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu noktada, uzun süredir devam eden projemizin kıymetli paydaşı olan Limak Vakfı ile hedeflerimize büyük oranda ulaştığımızı gururla ifade etmek isterim. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, yeni istihdam alanları sunmasıyla birlikte kadın haklarının gelişmesi için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Projenin sağladığı imkanlar, genç kızlarımız için kalıp yargıların ötesinde yepyeni kariyer hedefleri sunuyor. Mühendis olmayı hedefleyen kızlarımızın daima yanındayız."

ABUALNASR: SUUDİ ARABİSTAN KADINLARI YAPI VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE DE KENDİLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADILAR

Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Assaad Abualnasr ise "Bugün sizlere hitap ediyor olmak, bu güzel seremonide başarılı kadınlarımızın, mühendislik alanındaki mevcudiyetlerini kutluyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. En derinden teşekkürlerimi ve takdirlerimi Limak kuruluşuna iletmek isterim. Özellikle de bu programda yetenekli öğrencilerin desteklenmesi noktasında çok kıymetli adımlar atılıyor. Yetkinlikleri geliştirmek, kızlarımızı güçlendirmek eğitim ve mentorluk eliyle faaliyetler geliştiriliyor. Kızlarımız, başarılı bir mühendis olmak için iş piyasasının bütün zorluklarını aşmak adına çok önemli bilgi ve iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Suudi Arabistan Krallığımız ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu yakın ve sıcak temaslarla Suudi kadınları pozitif bir dönüşümle gündelik yaşantıları içerisinde de adım atmaya başladılar. Özellikle iş gücünde Suudi kadınları her geçen gün daha fazla liderlik pozisyonlarına erişmeye, farklı sektörlerde vücut bulmaya başladılar. Kadınların katılımı özellikle iş gücündeki mevcudiyetleri ve güçlendirilmeleri bizlerin çok önem verdiği bir unsur. Suudi Arabistan kadınları yapı sektöründe ve teknoloji alanında da kendilerini göstermeye başladılar. Bu son olmayacak bir başlangıç olacak. Kendilerine parlak bir gelecek diliyorum. Daha büyük başarılı günlere şahitlik edeceğimiz günler diliyorum" dedi.

"GLOBAL ENGİNEER GİRLS BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"

Limak Vakfı ve Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de "Farklı coğrafyalardan, farklı kültür ve geçmişleri olan insanları burada görmek inanılmaz. Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konusundaki ortak taahhüdümüzle birleşen 4 farklı coğrafyadan; Suudi Arabistan'dan, Kuzey Makedonya'dan, Kosova'dan ve Türkiye'den mühendis kızlar bugün ilk kez burada bizimle. Bu toplantının GEG tarihindeki en büyük buluşma olduğunu belirtmek isterim. Bugün burada bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Limak olarak başardığımız tüm mega yapılar ve projeler arasında Global Engineer Girls benim en sevdiğim projelerimizden biri, göz bebeğimiz. Ailemiz her yıl daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİMİZ GEG KARDEŞLİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

"2015 yılında, Türkiye'nin Mühendis Kızları'nı başlatmamın sebebi, kadınların geleneksel olarak erkek egemen bir endüstride erişim sağlaması ve varlığını sürdürmesinin ne kadar zor olabileceğini birinci elden biliyor olmamdı" diyen Özdemir, "Amacımız, mühendislik ve STEM alanında kadın temsilini artırmaya yardımcı olmak. Bu doğrultuda programımızın bugüne kadar binden fazla genç öğrenciyi desteklediğini ve bunun bir GEG kardeşliğine dönüştüğünü gururla söyleyebilirim. Daha fazla kızı eğitmeye, yetkilendirmeye ve güçlendirmeye devam edebildiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

"400'ÜN ÜZERİNDE ARKADAŞIMIZ BİR ARADA"

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne 9 sene önce başladıklarını ifade eden Özdemir, "Geçtiğimiz sene Türkiye'nin Mühendis Kızlarını Global Mühendis Kızları olarak tekrar daha yaygın bir şekilde yürütme kararı aldık. 2015'te başlattığımız projeyi işte bu sene 9'uncu senemizi hem Kuzey Makedonya hem Kosova hem de Suudi Arabistan'dan gelen yeni öğrenci arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Biz her sene bu proje kapsamında İstanbul'da bir buluşma organize ediyoruz. Bu sene de 10-12 Mayıs'ta bütün kız öğrencilerimiz bu projede yer alan İstanbul'a davet ediyoruz. Mentorlarımız geliyor, iş birliği yaptığımız arkadaşlarımız geliyor. Bu sene Aile Bakanımız'da bizimle oldu. Suudi Arabistan Büyükelçimiz geldi. Birçok başka kuruluştan arkadaşlarla mühendisliği aslında kutluyoruz. Diyoruz ki cesur fikirler aydınlık gelecekler olarak bu seneki bir mottomuz var. Aynı şekilde de aslında biz dünyayı mühendislikle yeniden şekillendiriyoruz. Bugün birçok konuk da bizimle oluyor. Ve farklı konularda kızlarımıza bilgi veriyor. Önemli olan bu kızlar arasındaki mühendislik öğrencileri arasındaki iş birliğini, kız kardeşliği, takım oyununu biraz geliştirmek. Bu sene aramızda ilk defa hem Suudi Arabistan'dan hem Kuzey Makedonya'dan hem de Kosova'dan arkadaşlarımız katıldı. 400'ün üzerinde arkadaşımız bir arada" dedi.

"KENDİNİZE GÜVENİN DEMEK İSTİYORUZ"

Suudi Arabistan'da bu projeye yeni başladıklarını söyleyen Özdemir, "Biz mühendis gibi yaklaştığımız için önce küçük ölçekli başlıyoruz. Daha sonra büyütüyoruz. Suudi Arabistan'da iş birliği yaptığımız üniversite Prenses Nura Üniversitesi dünyadaki en büyük kadın üniversitesi. Bu sene programımıza 13 öğrenciyi dahil ettik 9'u burada. Kosova'dan ve Makedonya'dan da 50 öğrenci geldi. Türkiye'den de şu anda 200 öğrencimiz var. Tabii her sene mezun ediyoruz, yeni öğrenciler geliyor ama güzel olan şey mezun olan öğrenciler de aramızda. Çünkü mezun olan öğrencilere de geriye dönüp bu öğrencilere mentorluk yapmasını istiyoruz. Öğrencilere nerelerde çalışıyorsunuz diye sordum; Aselsan, Türk Hava Yolları birçok özel ve kamu kuruluşunda bayrağımızı taşıyan arkadaşlarımız var. Mesela Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı şimdi Barcelona stadyumunda İspanya'da çalışıyor. Yani biz aslında mühendisliği bir ekosistem olarak herkese tanıtıp 'evet kızlar mühendis olabilirsiniz, kendinize güvenin' demek istiyoruz" diye konuştu.

"AFET BÖLGESİNDEN 71 MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİ GEG BÜNYESİNDE"

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle her yıl düzenledikleri geleneksel buluşmayı geçen yıl iptal ettiklerini hatırlatan Özdemir, "Limak Grubu olarak birçok diğer kuruluş gibi, kurtarma çabalarına yardımcı olmak için mevcut tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı seferber ettik. Limak olarak bölgeye sunduğumuz desteğin yanı sıra, Global Engineer Girls projemiz de depremden etkilenen bölgelerden 71 mühendislik öğrencisini kabul etti. Artık onlar da ailemizin bir parçası. Bölgeden beş öğrencimiz bu yıl mezun oldu. Diğer 66 öğrencimiz ise büyük GEG ailemizin bir parçası olarak eğitimlerine devam ediyor. Onlardan pek çoğunu da burada ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKSÖZ: EN YAKINLARIM AİLEM BİLE 'İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ KIZLARA GÖRE DEĞİL' DEDİ

Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisi son sınıf öğrencisi Bahar Aksöz ise (25), mühendis olma hikayesini şu şekilde anlattı:

"Mardin doğumluyum. Mardin'de karma bir sınıfta ilkokulda öğrenimime başladım. Daha sonrasında ailem İstanbul'a göç etti. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladım. Lisedeyken hayalim hep mühendis olmaktı, inşaat mühendisi olmak istiyordum. Çevremdeki insanlar 'mühendis olamazsın, kızlara göre değil' diyordu. Üniversite imtihan sonuçlarım açıklandı 'yapamayacaksın' dediler. En yakınlarım ailem bile 'inşaat mühendisliği kızlara göre değil' dedi. Bu bağlamda ben de onlardan etkilendim ve sağlık bilimlerine yöneldim. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir yıl okuduktan sonra bıraktım. Çünkü mutlu değildim. Hayallerimin peşinden koşmak istedim. Sonrasında da inşaat mühendisliğine geçiş yaptım. Şu anda buradayım, çok mutluyum. Dünyanın dört bir tarafından gelen mühendis arkadaşlarım var. Kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Size 'yapamayacaksın' diyecekler ama bunlara inanmayın, kulaklarınızı tıkayın ve kendinize inanın."

ALKAN: HER ŞEYE RAĞMEN 'MÜHENDİS OLACAĞIM' DEDİM

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2'nci Sınıf Öğrencisi Fatmagül Alkan da aynı üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü'nde ÇAP yaptığını belirterek "Gaziantep'in küçük bir köyünde ilkokula başladım. Orada kızların okutulmaması gerektiği kanısına o kadar inanmıştım ki, bu konuda aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Ortaokul da arkadaşlarım okuldan alınıp yaşları büyütülüp evlendirildiler, benle yaşıt arkadaşlarımın çocuğu var. Ben şu an 20 yaşındayım. Çok iyi liseye gittim. Orada kız çocuklarına 'bizim olduğumuz şehirde okuyacaksın ve doktor olacaksın' denildi. Onlar doktor oldular ben 'her şeye rağmen mühendis olacağım' dedim ve şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aynı zamanda iki mühendislik okuyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok ülkeden özellikle Arabistan'dan, Kosova'dan gelen onlarca kızı gördüm ve o kadar gururlandım ki. Bir arkadaşımızın önüne geçtiler ama onlarca kızın önüne geçemezler. Biz o kızların ve arkadaşlarımızın çocukları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Gün boyu devam eden program kapsamında çeşitli paneller de düzenlendi. Aynı zamanda bir mühendis olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, astrofizik profesörü Feryal Özel, moda tasarımcısı Gamze Saraçoğlu, akademisyen Tamer Atabarut, iletişim danışmanı ve yazar Banu Kitiş Dağıstan, sosyal aktivist, yazar ve girişimci Shudufhadzo Musida, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, 4129 Ajans Başkanı Alemşah Öztürk ilham veren hikaye ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Farklı atölye ve eğitim programları ile mentor-mentee görüşmelerinin de düzenlendiği etkinlikte ayrıca yüksek mimar ve caz sanatçısı Selen Beytekin ile dünyaca ünlü opera sanatçısı ve Limak Filarmoni Orkestrası'nın kurucusu Murat Karahan da mini birer performans sergiledi.