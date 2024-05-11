Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
Siyasetin ortak derdi Troller
Siyasetin ortak derdi Troller
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Eğitimde bir şiddet olayı daha: Sinirlenen veli okulu birbirine kattı
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Mahkemeden kira davaları için emsal olacak karar
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Kamuda Tasarruf Paketi'nde olması beklenenler neler?
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Türkiye'de öğretmenler derslere girmedi
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Bakan Tekin: Öğretmene şiddete ceza artacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Yargıtay Başkanlığı seçimi: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Antalya'da lastiği patlayan uçak park yerine çekildi: Pist uçuşa açıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak

Yüksek Mahkemede 25 Mart'tan bu yana süren Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin yanı sıra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için de 13 Mayıs Pazartesi seçime gidilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 15:11, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 15:13
Yazdır
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak

Yargıtayda, yeni başkanı ve yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek için 13 Mayıs Pazartesi sandık başına gidilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor.

Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Seçimlerde şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

- Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Bu arada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi gelecek ay dolacak olan Bekir Şahin'in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim süreci de 13 Mayıs Pazartesi başlıyor.

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı. Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı Erdoğan seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla eksik adaylar tamamlanıyor.

Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek.

Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber