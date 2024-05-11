Beşiktaş'tan Muci'ye gelen teklife ret

Beşiktaş'a ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan katılan Ernest Muci için başkan Hasan Arat teklifler geldiğini açıklamıştı.

Sabah'ın haberine göre, Arnavut futbolcu için Aston Villa'nın 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı, siyah-beyazlıların bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

EURO 2024'Ü BEKLİYOR

Beşiktaş yönetiminin EURO 2024'te boy gösterecek olan Muci'nin turnuvadaki performansıyla vitrin yapabileceği, bonservis bedelini ise şampiyonanın ardından 30 milyon euro seviyelerine çekebileceğini düşündüğü kaydedildi.

Bu sezon Legia Varşova ve Beşiktaş'ta toplam 48 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 13 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.