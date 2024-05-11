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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert yanıt: İnsani değerlerini sorguluyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili sarı lacivertli kulübe yönelik eleştirel açıklamalarına cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 15:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 15:47
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert yanıt: İnsani değerlerini sorguluyoruz

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bu sabah İstanbul Ticaret Odası'nda katıldığı kahvaltı organizasyonunda sarf ettiği sözlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Utançla İzledik" başlığıyla yapılan duyuru şöyle:

"Bugün Dursun Özbek'in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı,

'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.

Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, Futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz.

Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,

Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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