Kırşehir'de yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü
Kırşehir'de, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaparak istinat duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 16:11, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 16:13
Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırşehir-Ortaköy yolu 15'inci kilometrede meydana geldi.
Kadir Şahin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Köpeğin yara almadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.