Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 18:10, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 18:08
Atatürk Caddesi'ndeki markette çalışan Mustafa Ç'nin (23) sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Makineyle sedyeye alındı
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç, makineyle sedyeye alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, ameliyata alındı.