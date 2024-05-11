Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 19:21, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 19:21
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildi.
Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.