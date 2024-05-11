Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildi.

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.