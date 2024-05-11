Manisa'da trafik kazası: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 19:25, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 19:26
Faruk Aydın (64) idaresindeki otomobil, Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde, S.B. (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Aydın ve S.B. ile M.K. (60) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.