Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedeflerimize ulaşana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. 5. nesil uçağımız KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli,açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz.

Son 21 yıldır ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz."