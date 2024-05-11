e-YÖKDİL 2024/1 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 11 Mayıs'ta uygulanan 2022-e-YÖKDİL 2024/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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