Arda Turan: Hak edilmiş bir şampiyonluk

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup eden Eyüpspor, 75 puanla ligi biter bitirdi.

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluk sonrası düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Birçok rekora imza atarak şampiyon olduklarından dolayı mutlu olduğunu belirten Turan, "Ligin ikinci haftasında aldık liderliği. Bugün de çok şükür lider tamamladık. Takımım birçok rekoru alt üst etti; gol ortalamasını kırarak, en çok topa sahip olarak, en çok koşarak. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Murat Özkaya sağ olsun bu yatırımları yapıyor, Fatih Kulaksız aynı şekilde. Ekibime çok teşekkür ediyorum ama her zaman oyuncular çok önemliler, çok kıymetliler. Beraber çok iyi hareket ettiler. Tabii ki çok iyi oyuncular ama iyi oyuncuları beraber oynatmak önemli bir erdemdir. Bu ülkede çok büyük takımlar kuruldu ama bir yerden bir yere çıkamayan, şampiyonluk kazanamayan bir sürü takım var. O yüzden futbolda bazı söylemlerin taktiğin, sistemin, çalışmanın önüne geçmemesi lazım. O yüzden ekibimle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Eyüp'e hayırlı olsun. Eyüp, birçok il gibi potansiyeli olan bir semt. İnşallah bu semtin hakkını vermeye çalışacağız Süper Lig'de" diye konuştu.

'ÇOK HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK'

Her antrenmanda çok çalıştıklarını ve oyunu sürekli geliştirmek için çabaladıklarını, bunun sonucunda da şampiyonluk geldiğini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Açıkçası kırılma anımız her günkü antrenmanlarda çalışmalarımız ve her gün daha iyi olmak istememiz. Maçlarda kazanıp kaybedip hep ayağa kalktık ve devam ettik. Kendi oyunumuzu geliştirmeye çalıştık, oyuna odaklandık, oyun üzerinde konuştuk. Sonuç olarak böyle bir şampiyonluk geldi. Çok emek var. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok doğru oyunlar var. Umarım doğru anlaşılır çünkü çok fazla incelendiğini düşünmüyorum. Ülke futboluna örnek olabilecek oyunlarımız var. İnşallah kıymeti bilinir" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KALICI OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kısa vadeli Süper Lig hedeflerinden de söz eden Arda Turan, "Süper Lig bilmediğimiz bir yer o yüzden önce haddimizi bilmemiz lazım. Önce kalıcı olmaya çalışacağız. Uzun vadeli hedeflerimiz var ama önce kısa vadeli hedefimizle insanlara güzel oyun seyrettirmeye çalışan, iyi oynayan, saha içinde kalan, kadınları, çocukları futbola çeken, gençlere örnek olmaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.