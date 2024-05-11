Yaş çay alım fiyatı belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini, böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerin eline kilogram başına 19 lira geçeceğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 21:02, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 21:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:
2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2024
Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/0UmrYubuYs