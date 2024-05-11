Yaş çay alım fiyatı belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.



Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/0UmrYubuYs