7.sınıf öğrencisi 'köpek kaçıran ayakkabı' tasarladı

Erikceli Ortaokulu öğrencisi Talha Yaktı, köyde bir sokak köpeğinin saldırısına uğramasının ardından sokak köpeklerinin saldırılarına çözüm aramaya başladı. Talha, okulundaki fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim'le kafa kafaya vererek köpekleri çocuklardan uzak tutacak bir ayakkabı tasarladı.

👞Ortaokul öğrencisi köpek kaçıran ayakkabı geliştirdi.



Ordu'da 7. sınıf öğrencisi Talha Yaktı'nın geliştirdiği ayakkabı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada bölge ikinciliği ödülünü kazandı. pic.twitter.com/TTkSyjOlrK TRT HABER (@trthaber) May 11, 2024

Tasarladığı bu ayakkabıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 104 proje arasından teknoloji tasarım alanında bölge ikincisi oldu. Ayakkabıyı yaklaşık 15 sokak köpeği üzerinde denediklerini dile getiren fen bilimleri öğretmeni Galip Kerim, projeyi şöyle anlattı:

Koruma etkisi 50 metre

"Köpeklerin, ultrasonik ses cihazlarından yayılan ve insanların duyamadığı yüksek seslerden rahatsız olduklarını biliyorduk. Bundan yararlanarak bir ayakkabı geliştirmeye karar verdik. Bu ayakkabı ve ayakkabıdan yayılan ses frekansı, köpeklerin sadece ilgili çevreden uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Köpeğe hiçbir zararı yok. Ayakkabının ön tarafından 50 metrelik mesafeye kadar ulaşan ultrasonik ses dalgası yayan bir mekanizma yerleştirdik. Aynı mekanizmayı ayakkabının arkasına da koyduk. Böylece köpeğin kullanıcıyı takip etmesinin önüne geçmek istedik."

Çalışma prensibi ışıklı ayakkabı gibi

Köpek kaçıran ayakkabıda kullanılan mekanizma, geçmişte çok sık kullanılan ışıklı ayakkabılar gibi çalışıyor. Yani ayakkabıyla yere her basıldığında devreye giren bir özelliği var.