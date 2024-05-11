Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 21:40, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Erdoğan, Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.