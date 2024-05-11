Hamas: İsrail soykırımda ısrarcı

CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
Sağlıkta süper güç şehir hastaneleri! 12 ilde yeni hastane yolda
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
İşte yeni casusluk maddesi: 7 yıl hapis cezası verilecek
Siyasetin ortak derdi Troller
Siyasetin ortak derdi Troller
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
Hazineye lojmandan 10 milyar TL gelir
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mayıs 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Dijital dönüşümde en çok eleman ihtiyacı duyulan meslekler
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Erdoğan: Öğretmene şiddette cezalar yarı oranında artırılacak
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
Aile ve Gençlik Fonu'nda ilk ödemeler 21 Mayıs'ta
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
MEB'in yeni müfredat taslağına 67 bin 284 görüş iletildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Filistin tasarısı BM'de kabul edildi
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Bursa Şehir Hastanesi'nde 'zimmet' operasyonu: 3 tutuklama
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Hamas: İsrail soykırımda ısrarcı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 21:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 21:47
Yazdır
Hamas: İsrail soykırımda ısrarcı

Hamas'tan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan saldırılarını genişletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde sivillere saldırılarını artırarak, bombardıman, katliam, tehcir ve altyapıyı yıkma aracılığıyla Filistin halkına karşı "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

"İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı işlediği suçları tırmandırmasından, siyonist faşizmin suçlarına kılıf sağlayan ABD yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması ve sivillere acil koruma sağlaması istendi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.

Bugün İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının alanının genişletilmesine ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber