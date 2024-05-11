Silahlı suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 tabanca, 9 şarjör, 1 ruhsatsız tüfek, bin 250 adet 9 mm çapta fişek, 1 pala, 550 paket gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçtiğimiz 13 Şubat'ta U.Ö.'nün lideri olduğu silahlı organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

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