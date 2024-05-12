Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların ve yola savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Yaralanan diğer sürücü Y.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hüseyin ve Sevgi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Her iki aracın dorsesinde bulunan malzemeler yola saçıldı.

Sürücü, yanındaki yolcu Sevgi Özdemir (39) ile tırdan inerek durumu kontrol ettiği esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda malzemesi taşıyan tır, emniyet şeridindeki tıra çarparak yan yattı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Hendek Balıklıihsaniye mevkisinde Hüseyin Özdemir'in (39) kullandığı 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü tırın lastiğinin patlaması üzerine, sürücü aracı emniyet şeridine park etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net