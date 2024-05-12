Trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MC 7580 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

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