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Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar

Ticaret Bakanlığı'nın sahte ilan dolandırıcılığının önüne geçmek için attığı adımlar yarıda kaldı. 'Kimlik doğrulama zorunluluğu' kasım ayında devreye girdi fakat ikinci aşamaya geçilemedi. Sitelerde hala kaçak emlakçı ve sahte ilanlar olduğunu belirten sektör temsilcileri, tüketicinin korunması için ikinci adımın atılması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 09:48, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 09:21
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Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar

Vatandaşların başına bela olan dolandırıcılık yöntemlerinde bir yenisi daha dikkat çekiyor. Buna karşı ise sahte ilanlarla dolandırıcılığa ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından harekete geçildi.

Kasım ayında devreye giren düzenlemeyle, bireysel satıcıların ya da emlak ofislerinin sitelere ilan girmeleri için kimlik bilgilerini e-Devlet üzerinden doğrulatması zorunlu oldu. Bu adımdan sonra beklenen ikinci aşama ise emlakçıların yetki belgesini ve ilgili mülkü pazarlamak için aldığı yetkilendirme belgesini doğrulatmasıydı.

Ancak henüz uygulama başlamadı. Yetki belgesiz işletmelerin ilan girişi yapabildiğini, sahte ilanların yayında olduğunu belirten sektör temsilcileri, tüketicilerin korunması için ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.

DOLANDIRICILAR HALA CİRİT ATIYOR

Hürriyet'in haberine göre, emlak ilan sitelerinde hala sahte ilanlar olduğunu söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam süreci şöyle özetledi; "Kasım ayında yürürlüğe giren düzenleme ile ilan girişlerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yapılması zorunlu hale geldi. Bu önemli bir adım olsa da yetersiz. Çünkü bizlerin beklediği emlakçıların Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı 'yetki belgesi' ile, mal sahibinden aldığı 'yetkilendirme belgesini' doğrulatması. Beklentimiz mayıs ayı içinde adım atılması. Bir de ilan portallarında yetki belgesiz kaçak emlakçılar var. Geçmişte yetki belgesi zorunlu değilken sisteme üye olanlar, hala faaliyette. Bu işletmelerin ilan portallarından çıkarılması gerekiyor."

BEKLENEN OLMADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, tüketicinin korunması, sektöre güven ve şeffaflık gelmesi için atılan adımın istenen sonucu vermediğini söyledi. Kimlik doğrulamanın tek başına yeterli olmadığını, sahte ilanlarla vatandaşın kandırıldığını anlatan Akdoğan, "İkinci aşama dediğimiz yetki belgesi ve yetkilendirme belgesi doğrulama sistemi bir an önce devreye girmeli. Aksi takdirde tüketici mağdur olmaya devam edecek. Bugün aynı ev için birden fazla ilanın olduğunu, gerçek dışı bilgilerle satılık-kiralık ilanı girildiğini görüyoruz" dedi.

Sadece ilan sitelerinde değil, emlak ofislerinde de sorunlar yaşandığını belirten Hakan Akdoğan, "Piyasada yetki belgesi olmayan emlak ofisi, ya da yanında yasal olmayan yöntemlerle danışman çalıştıran ofisler var. Emlak piyasasında etkin denetim şart" diye konuştu.

İlan sitelerine yönelik düzenlemelerle tüketicinin korunması adına önemli kararlar alınırken, bu defa sahte ilanlar sosyal medya platformlarına yöneldi. Bu platformlara, ilan sitelerinde olduğu gibi bir zorunluluk gelmediği için, dolandırıcıların bu kanalla vatandaşı mağdur ettiği belirtiliyor.

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