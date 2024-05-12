Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış sele neden oldu, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 10:10, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 09:35
Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.
Caddelerden akan su, apartmanların giriş ve bodrum katlarındaki evlere doldu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Araç sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su basan noktaları temizlemek için çalışma başlattı.