Tokat'ta sağanak: Yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su basan noktaları temizlemek için çalışma başlattı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

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