Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta öncelik, eğitimcilere yönelik şiddetin ve fahiş fiyatların önlenmesi olacak.

Okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi Meclis gündemine gelecek. Taslak üzerinde, AK Parti grubunda değerlendirme yapılacak. Düzenlemeye göre; tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek,, doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak. Yasa, özel okulları ve çalışanlarını da kapsayacak.

Fahiş fiyatın cezası ağırlaştırılıyor

Genel Kurul gündeminde bu hafta Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifi var.

Piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek. Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilebilecek.

Dışişleri Vakfı akademi gibi çalışacak

Plan ve Bütçe Komisyonu bu hafta Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile mesai yapacak.

Vakıf ile özellikle emekli olan diplomatların bilgi ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. İleride tesis edilecek akademik kurum vasıtasıyla diplomatların eğitimlerine destek olunacak.

Kripto düzenlemesi

Öte yandan bu hafta kripto para düzenlemesi de Meclis'e sunulacak.

Kanun teklifinde kripto varlıkların geniş biçimde tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek.