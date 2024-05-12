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Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın gerçekleştireceği Ankara ziyareti öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine bir röportaj verdi. İki ülke arasındaki itilaflı konulara kazan-kazan anlayışı ile çözüm bulunabileceğina işaret eden Erdoğan, Akdeniz'in işbirliği alanı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 11:20, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 11:24
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Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Ankara'yı ziyaret edecek.

Komşu başbakanın Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi gündeme gelecek.

Ziyarette, iki ülke arasındaki 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türk soydaşları ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Türk vatandaşlarının, 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart'tan itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize prosedürünün de görüşüleceği ziyarette, sürecin devam ettirilmesi konusu da ele alınacak.

İki ülkenin önde gelen iş insanlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadelede işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanan ziyarette, düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye'nin görüşlerinin aktarılması öngörülüyor.

ERDOĞAN, YUNAN GAZETESİNE RÖPORTAJ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek ziyaret öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine bir röportaj verdi.

Erdoğan, ilişkilerin ivme kazandığını söyledi.

İki ülke arasındaki itilaflı konulara kazan-kazan anlayışı ile çözüm bulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı bir enerji platformunun başarılı olması güçtür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun gündeme geleceği bir Doğu Akdeniz Konferansı'nın toplanması gerektiğini söyledi.

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