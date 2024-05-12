Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teröristin etkisiz hale getildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."