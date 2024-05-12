Bağcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En ucuz otomatik araçlar belli oldu
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bağcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişilerin silahla ateş ettiği parkta oturan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 14:16, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 13:37
Yazdır
Bağcılar'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada parkta oturan Furkan T. ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Furkan T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber