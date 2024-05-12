Hakkari'de minibüs takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 14:27, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 14:28
Köprülü Köyü yakınında plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Yusuf Erdemir hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.