Anneler Günü'nde vahşet! Cinnet getiren kadın 9 yaşındaki oğlunu öldürdü
Mersin'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir anne, misafir olduğu evde cinnet getirerek 9 yaşındaki oğlunu öldürdü. Anne, gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 15:26, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 15:16
Mersin'de Anneler Günü'nde korkunç bir olay meydana geldi. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Gülüzar E. adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ANNE GÖZALTINDA
Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.