Anneler Günü'nde vahşet! Cinnet getiren kadın 9 yaşındaki oğlunu öldürdü

Mersin'de Anneler Günü'nde korkunç bir olay meydana geldi. Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Gülüzar E. adlı kadın, misafir olarak geldiği bir akrabasının evinde, cinnet geçirerek 9 yaşındaki oğlu Y.E.'yi karın bölgesinden bıçakladı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANNE GÖZALTINDA

Gülizar E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kadının psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.