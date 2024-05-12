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Borsaya bir haftada 864 bin kişi girdi

Borsada yatırımcı sayısı geçen hafta hızlı artış gösterdi. Yatırımcı sayısı, 10 Mayıs ile biten haftada 864 bin kişi arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 15:31, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 15:32
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Borsaya bir haftada 864 bin kişi girdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında hızlı artış yaşandı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı.

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili oldu. Ayrıca yeni halka arzlarda yeni girişleri tetikledi.

BIST 100 endeksi, 10 bin puanın üzerinde kalıcı olmayı başardı. Endeks, geçen hafta en yüksek 10.383 puanı gördü.

Toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841'den 8 milyon 570 bin 847'ye yükseldi.

Pay senedi değeri ise 14,26 trilyon liradan 14,28 trilyon liraya yükseldi.

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