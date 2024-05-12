Gece yarısı baraja atlayan Rus yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus uyruklu Vladimir Esikov, gece saatlerinde Dim Barajı'na gireceğini söyleyerek yamaçtan baraj gölüne atladı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Esikov'un cansız bedenini buldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'da yaşayan Rus vatandaşı Vladimir Esikov, Dim Barajı'na atlayıp yaşamını yitirdi.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Alanya'da meydana geldi.
Metin Taşar ile ilçede yerleşik yaşayan Rus Vladimir Esikov, Dim Barajı üstündeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçta alkol almaya başladı.
Bir süre sonra Esikov, iddiaya göre, suya gireceğini söyleyerek, yamaçtan baraj gölüne atladı.
Taşar'ın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, gece olması nedeniyle su altında aramaya başlayamadı; çalışmalar, karadan yapıldı.
Gün ağarınca Antalya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından Dim Barajı'nda çalışmalara başlandı.
Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu Esikov'un cesedi bulundu.
Ekiplerin çıkardığı Esikov'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Metin Taşar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.