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İspanya'da gündem Arda Güler: Bu çocuk çok özel

Real Madrid'in Granda'yı 4-0 yendiği maçta bir gol atan Ardav Güler, İspanyol basınında manşetlere konu oldu. İspanyollar, Arda Güler'in performansı hakkında övgü dolu yorumlar yaptı. El Desmarque: "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde sadece 255 dakika içinde şimdiden üç gol attı."

Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 15:39, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 15:41
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İspanya'da gündem Arda Güler: Bu çocuk çok özel

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'in bir golünü ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler attı.

Arda, ilk yarının uzatmalarının oynandığı bölümde, ilk golü atan Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara göndererek, bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetti.

Milli oyuncu ayrıca, Brahim Diaz'in 58. dakikada attığı Real Madrid'in son golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Arda Güler'in performansında İspanyol basınında övgüyle bahsedildi. Arda hakkında yapılan yorumlar şöyle:

Marca: "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor."

Depor: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

Meridiano: "Genç Türk süre aldığı dakikalarda gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak."

El Desmarque: "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde sadece 255 dakika içinde şimdiden üç gol attı."

AS: "Bu çocuk çok özel. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla attı."

Real Madrid'de Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol

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