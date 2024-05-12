Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı ve 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra pişmanlık duyduğunu ve istifa etmek için her yolu denediğini açıkladı.

Sofuoğlu, 5 yıl sürdürdüğü milletvekilliği görevini, "Hayatımın en büyük hatasıydı" ifadeleriyle değerlendirdi.

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ile yakınlığı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı beni aradı. 'Bizim için milletvekili olur musun Sakarya'dan?' dedi. 'Efendim, yarışı bırakın dediniz bıraktık, gelin diyorsanız da gelirim ben, siz ne derseniz yaparım' dedim. 'Hayırlı olsun' dedi. Ben kesin bir adaydım" diyerek vekilliğe nasıl başladığını açıkladı.

'PARTİ TEŞKİLATINDA KİMSE BENİ HOŞ KARŞILAMADI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yarışlara ara verdiğini ifade eden Sofuoğlu, "Parti teşkilatında kimse beni hoş karşılamadı. Çünkü herkes kendi adayını istiyordu. 'Kesin ilişkisini kullandı' dediler. Hikayenin nasıl olduğunu anlattım. Bu işlerle hiç alakam yok. Seçim çalışmaları hızlandı. Herkes bir şey talep etmeye başladı. Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden" ifadelerini kullandı.

O dönemin kariyerinin zirvesi olduğunu, deli gibi para kazandığını ifade eden Sofuoğlu, "Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, 'Bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı. Anladım ki mecburum milletvekili olacağım ben. Ankara yolları başladı. Süreç içinde çok istifa etmek istedim. Artık bıraktım programlara da katılmamaya başladım. 'Bana yol gösterin ben bu iş bırakayım' dedim. Daha bir yıl olmuş. 'Cumhurbaşkanı bana kızarsa kızsın, bırakacağım' dedim. Partiden bana ağır laflar ettiler. 5 sene geçti gitti. Beni beyaz saçla bıraktı. Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi. Deli gibi atladım ne derseniz yaparım modundaydım" dedi.

Sofuoğlu, Altaylı'nın bir daha milletvekilliği yapıp yapmayacağına ilişkin sorusuna ise, "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" yanıtını verdi.

2 KERE KÜRSÜYE ÇIKMIŞTI

Sofuoğlu vekillik döneminde hiçbir teklif, soru önergesi ve Meclis çalışmasına imza atmadı. 4 yıl içinde kürsüye de sadece 2 defa çıkmıştı. Bunların biri ant içmek diğeri ise Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak içindi.