Sevgi cinayete mi kurban gitti? | 'Beni dövüyor' diye aramış

İstanbul Ümraniye'de 16 Nisan Salı günü Sevgi Eren Koç (26) evinde ölü bulundu. Olay 'intihar' olarak kayıtlara geçti. Ancak aile olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Sevgi Eren Koç'un eşi R.K. ile aldatma nedeniyle daha önce de kavga ettiğini, genç kadının ölümünden 2 gün önce arayarak dayak yediğini söylediğini belirten acılı ailesi, komşuların 2 el silah sesi duyduğunu da iddia etti.

'KONUŞMALAR ARAŞTIRILSIN'

Acılı baba Taner Eren, "Kızımla en son Nisan'ın 14'ünde 22.30 sıralarında görüştük. Telefonda konuştuğumuz gün kızım ve R.K. aynı evdelerdi ve sabaha kadar aldatma konusunu konuştular. Telefonda en son görüştüğümüzde 'Bu akşam çıkıp gelebilir misiniz?' dedi. Saat 23.00'ü geçiyordu. Sonra biz damat ile görüştük, kızımız ile görüştük. Arayı düzeltmeye çalıştık. Yaklaşık 1.5- 2 saat sonra ikisi de bana 'Tamam, konu kapandı' dediler" diye konuştu. Taner Eren, daha sonra kızlarının tekrar arayarak "Anne şu anda R. beni dövüyor" dediğini söyledi.

Son telefon görüşmesinden sonra kızlarına ulaşamadıklarını söyleyen baba Taner Eren, 2 gün sonra 16 Nisan'da damatları R.K.'nin kendilerini aradığını söyledi. Eren, "Amca neredesin? Ben eve geldim, kapıyı açtım ve içeri girdim. Baktım ki Sevgi kendini öldürmüş' dedi. Sonra evden çıkıp 112'yi arıyor. Ekipler oraya gelince; 'Kapı açılmıyor, eşim anahtarı kapının üzerinde bırakmış' diyor. Çelişkili ifade veriyor. Çilingir ile kapıyı açıyorlar. Benim telefonumda o konuşmalar belli, savcılar konuşmaları çıkarıp baksınlar" diye konuştu.

Kızının silah bulup intihar etmediğini, ölümünün şüpheli olduğunu söyleyen Taner Eren, "Bu silah kızıma ait değildir. Kızım orada ölmedi, öldürüldü. Aynı apartmanda oturan komşuları, 'Pazartesi günü sabah 07.00 sıralarında iki el silah sesi geldi' dediler. Bir insan kendi intihar ediyorsa bir el yeterli değil midir? Bu 2'nci mermi nerede? Bunun boş kovanı, çekirdeği nerede" ifadelerini kullandı. Taner Eren, yetkililerden olayın aydınlatılmasını istedi.

ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Acılı aile, kızları Sevgi Eren Koç'un eşi R.K. tarafından şiddete uğradığını ve telefonla arayarak yardım istediğini iddia etti.