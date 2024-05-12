Gıdadan zehirlendiği ileri sürülen 2 işçiden 1'i öldü

Bilinci kapalı olan Orhan D ise sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Olay yerine giden ekipler, 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Gürbüz K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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