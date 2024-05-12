Kayıp olarak aranıyordu, toprağa gömülü cesedi bulundu

Elazığ'da 6 Mayıs'ta akrabasının çağırdığı merkeze bağlı Sedeftepe köyüne giden Dilara Günana'dan haber alamayan aile üyeleri kayıp ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Günana'nın Sedeftepe köyünde toprağa gömülü cesedi bulundu. Günana'nın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi morguna götürüldü. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayı haber alan Dilara Günana'nın annesi Zeycan ve ağabeyi Sidar Günana morga geldi. Yanlarında Dilara Günana'nın 7 yaşındaki kızı da bulunan anne Zeycan Günana, kızının katillerinin bulunmasını isteyerek ağıt yaktı.

'EŞİNDEN BOŞANMIŞTI'

Ağabeyi Sidar Günana da, "Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6'sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık" dedi.

'EVLENMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM'

Bundan 5 ay önce S.K.'nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, "Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm' dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum' dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifadem de söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü'nde anneye verilecek en büyük acıdır bu" dedi.