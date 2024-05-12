Bakan Göktaş'tan Beşiktaş'a 'Şeref Tribünü' teşekkürü

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için statta "Şeref Tribünü" adıyla özel bir bölüm ayırdığı için Beşiktaş'a teşekkür etti.

Beşiktaş JK Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısında şehit yakınları ve gazilerimiz için "Şeref Tribünü" adıyla özel bir bölümün ayrılması kararını büyük bir memnuniyetle öğrendim.



Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyor, bu. Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 12, 2024

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın Olağanüstü Tüzük Tadil Toplantısı'nda, şehit yakınları ve gaziler için "Şeref Tribünü" adıyla statta özel bir bölüm ayrılması kararını büyük bir memnuniyetle öğrendiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyor, bu kıymetli sosyal sorumluluk bilincinin emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte, ilk maçı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle izlemek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.