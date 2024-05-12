e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
ÖSYM e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) sonuçları açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 18:23, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 18:25
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): Sonuçları Açıklandı
12 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri) Sınav Sonuçları
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