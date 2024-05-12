100 dönüm tarım arazisi heyelandan zarar gördü

Ekipler, heyelan nedeniyle kapanan arazi yollarını ulaşıma açmak ve bölgedeki hasarın tespiti için çalışma başlattı.

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