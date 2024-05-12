Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı.

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