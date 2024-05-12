Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 18:45, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 18:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum.
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum."Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!