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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihin en büyük katliamı yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor" dedi. Türkiye'nin attığı adımların örnek olmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Bütün ülkeleri Filistin devletini tanımaya davet ediyorum. Gazze'deki soykırımı unutmayacağız." dedi. Erdoğan, dünyaya Filistin devletinin tanınması için çağrı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 19:16, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 21:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Filistinli anneler bugünü çocuklarının kefenine sarılarak geçiriyor. Filistinli, Suriyeli, Türkistanlı annelere selamlarımızı yolluyoruz.

Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail, masum kanı dökmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Yaklaşık 2 milyon insan evinden göçe zorlandı.

İsrail, uluslararası kuruluşların gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır.

Güya kendilerini 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarlayanların, İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük.

Holokost mağdurlarının çocuklarının Hitleri çırak çıkartacak katliamlara imza atabildiklerini gördük.

Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz.

Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz.

İsrail ile ticareti tamamen durdurduk. Türkiye'nin attığı adımların diğer ülkelere de örnek olmasını istiyoruz.

Soykırım destekçilerinin Adalet Divanı'na baskıları artarken İslam ülkelerini davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Müslümanlar olarak görmemiz lazım, İsrail Filistin topraklarına ilk kez saldırmıyor. İlk kez soykırım uygulamıyor.

Vaat edilmiş topraklar hayali bunların gözünü kör etmiş durumda. Bu amaca ulaşmak için İsrail yönetimi hiçbir ahlak tanımıyor.

Hamas kalıcı ateşkese giden yolda çok kritik bir adım attı. Netahyahu ise bu adıma karşılık karşı yeni saldırılara imza attı.

Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz.

Filistinli kardeşlerimize tüm imkanlarımızla destek çıkacağız. İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopasıyla susturmasına fırsat vermeyeceğiz.

Gazze ve Ramallah'taki mazlumlara gönderdiğimiz yardımları artıracak ve Gazze'nin yeniden imarı için hazırlıklara başlayacağız.

Gazze'deki soykırımı unutmayacağız.

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