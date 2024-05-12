Tuzun sinsi tehlikesi: Mide kanseri riski artıyor

Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL 2024/2 (İngilizce-Sağlık Bilimleri): sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Şanlıurfa'da çocuk işçinin ölümüne soruşturma
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
Türkiye'de din görevlilerine güven ne seviyede?
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
'Artık Anneler Günü'nü kutlamak istemiyorum'
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Eski AK Parti Milletvekili Sofuoğlu: Hayatımın en büyük hatasıydı
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
Kamuda tasarruf: İlk tedbirler, bütçe açığının yüzde 4'ünü karşılayacak
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
En ucuz otomatik araçlar belli oldu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Yargıtay'da yarın iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Tuzun sinsi tehlikesi: Mide kanseri riski artıyor

Yemeğe eklenen fazladan tuzun mide kanserine yakalanma riskini yüzde 41 artırdığı, Viyana Tıp Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmayla doğrulandı. Daha önce yapılan çalışmalarda tuz tüketiminin demans ve tip 2 diyabet riskini artırdığı belirtilmişti, ancak bu çalışma dünya çapında tuz tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koydu. Önceki bulgular genellikle Asya ülkelerinden gelirken, Viyana Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu riskin dünyanın farklı bölgelerinde de geçerli olduğunu gösterdi.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 19:27, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 19:31
Yazdır
Tuzun sinsi tehlikesi: Mide kanseri riski artıyor

Yemeğe fazladan tuz eklemenin mide kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 41 artmasıyla ilişkili olduğu ortaya kondu.

Tuz tüketiminin demans ve tip 2 diyabet riskinin yükselmesiyle bağlantısı önceki çalışmalarda bulunmuştu. Bu maddenin mide kanserine yakalanma riskini artırdığına yönelik bugüne kadar elde edilen bulgularsa tuzun önemli bir yer tuttuğu Asya ülkelerinden geliyordu.

Viyana Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar kapsamlı bir çalışma yürüterek bu bağlantının dünyanın farklı yerlerinde de var olduğunu gösterdi.

Birleşik Krallık'taki yurttaşların genetik ve sağlık verilerini barındıran geniş kapsamlı BioBank'ten, ortalama yaşı 56 olan 471 bin 144 kişinin verisinin incelendiği çalışmada katılımcılara "Yemeğinize sofrada tuz ekliyor musunuz" gibi sorular soruldu.

Gastric Cancer adlı hakemli dergide yayımlanan araştırma kapsamında bu veriler, yaklaşık 11 yıllık takip süresi boyunca saptanan 640 mide kanseri hastasının idrarında tespit edilen tuz seviyeleriyle karşılaştırıldı.

Demografik ve sosyoekonomik etmenler, yaşam tarzı faktörleri ve diğer rahatsızlıkları da göz önüne alan araştırmacılar, sofrada yemeğe her zaman tuz ekleyenlerin bunu neredeyse hiç yapmayanlara kıyasla mide kanserine yakalanma oranının yüzde 41 daha yüksek olduğunu tespit etti.

Dünya genelinde en yaygın 5. kanser olan mide kanseri riski yaşla birlikte yükselse de son yıllarda 50 yaşın altındaki kişilerin hastalığa yakalanma oranında artış görülüyor.

Tuzun burada tam olarak nasıl bir rol oynadığı üzerinde henüz bir fikir birliği sağlanmış değil. Fakat bazı araştırmacılar yüksek miktardaki sodyumun mide zarına zarar vererek organı, mide kanseri riskini artırdığı bilinen Helikobakter pilori bakterisine karşı daha savunmasız hale getirdiğini düşünüyor.

Araştırmayı yürüten ekip bu sonuçların önemine dikkat çekmekle beraber çalışmanın bazı kısıtlamaları olduğunu da belirtiyor. Örneğin geniş bir kohort kullanılmasına karşın yaş, cinsiyet, etnik köken, H. pilori enfeksiyonu ve sigara kullanımı gibi potansiyel faktörlerin etkisini değerlendirecek kadar sayıda kanser vakası yoktu.

Bunun yanı sıra katılımcıların tükettiği tuz miktarına dair detaylı bilgilerin eksikliği de önemli bir kısıtlama. Yine de yeni araştırma tuz kullanımının zararlarına dikkat çekerken çalışmayı yürüten Tilman Kühn şöyle diyor:

Aşırı yüksek tuz tüketiminin olumsuz etkilerine dair farkındalık yaratmak ve mide kanserini önlemeye yönelik tedbirlere temel oluşturmak istiyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber