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Çorum'da muhtarlık kavgası: Seçim bitti, tartışmalar sürüyor

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yeni Danişment köyünde 31 Mart'taki yerel seçimlerde çıkan muhtarlık kavgasında darp edilen yaşlı adam, suçluların cezalandırılmasını istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 20:59, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 20:58
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Çorum'da muhtarlık kavgası: Seçim bitti, tartışmalar sürüyor

31 Mart yerel seçimlerinde Yeni Danişment köyünde sandıkların açılmasından sonra çıkan kavgada 4 kişi yaralanmış, taraflar birbirlerinden davacı olmuşlardı.

Kavgada aldığı darbelerle yaralanan Nazım Sağlam, şikayetçi olduğunu ve davanın bir an önce görülüp sonuçlanmasını istediğini söyledi.

Her iki bacağında platin takılı olan 72 yaşındaki Nazım Sağlam, muhtarlık seçimi ile kendisinin ilgisi olmadığı halde çıkan arbedede dövüldüğünü söyledi.

Sağlam, "Yeni Danişment köyünde 31 Mart seçimleri sandık işlemleri bitip, sandık açıldıktan sonra sayım bitmek üzereyken ben dışarı çıktım. Ben arabama doğru yöneldim. Yöneldikten sonra seçimi kaybeden muhtar adayı tarafı köye karşı küfrederek dışarı çıktılar. Ben arabaya doğru giderken arkamdan uçan tekme atarak beni yere serdiler. Karnım ve kafam şişti. Uzun süre kendime gelemedim. Ambulansla beni hastaneye götürdüler, iki gün hastanede kaldım. Jandarma hastaneye gelerek ifademi aldı. Sağlık raporum, iki günlük darp raporum da dosyamın içindedir. Kavga anının kamera görüntüleri de dosyanın içindedir. Hiçbir adayı desteklemediğim halde beni bu hale getirdileri için önce Allah'a, sonra adli makamlara havale ediyorum. Görüntülerde kimin nasıl darp ettiği yer alıyor. Ben iki bastonlu bir adamım. On yıldır ben iki bastonla geziyorum. Beni köpekte döver, kedi de döver. Bunlar bu kadar zayıf insanlar" şeklinde konuştu.

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