Süper Lig'de 36. hafta tamamlandı: İşte puan durumu ve 37. haftanın maçları

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

KÜME DÜŞME HATTINDAKİ TAKIMLAR HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI

Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.

36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.

SONUÇLAR

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0

Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1

37. HAFTA GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE SAHNE OLACAK

Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

TFF'nin henüz programını açıklamadığı 37. haftada şu maçlar yapılacak:

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor

RAMS Başakşehir-Trabzonspor

Galatasaray-Fenerbahçe

İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor