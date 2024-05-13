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Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak: Hangi önlemler alınacak?

Kamuda yeni tasarruf önlemleri gündemde. Kamu kurumları verimliliğe odaklanacak, harcamalar kısılarak en aza indirilecek. Uzmanlar yapılacak tasarrufların dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 07:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 07:26
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Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanacak: Hangi önlemler alınacak?

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

Kamuda tasarruf tedbirleri genişletiliyor. A'dan Z'ye tüm kalemler gözden geçirilecek. Kurumların tamamı elini taşın altına koyacak.

"Bu ilk ya da son olmayacak"

Gelecek dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacaklarını dile getiren Şimşek, kamu tasarruflarıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk, bu son olmayacak. Buna benzer harıl harıl yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Dolayısıyla program çalışıyor ve çalışmaya devam edecek."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, tasarruf tedbirlerine ilişkin alınması beklenen önlemleri paylaştı.

Şener, "Özellikle 2024 yılı içerisinde hükümetin orta vadeli programındaki hedefleri doğrultusunda sadece bakanlıklar ve bağrı kuruluşları değil aslında yerel yönetimlerin de bütçede çok ciddi anlamda yer tutan belediyelerin de bu tasarrufu yapmaları, bu tasarruf atağına destek olmaları bekleniyor" dedi.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir harcamaya izin verilmeyecek

Sadece yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak. Zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir harcamaya izin verilmeyecek. Yeni yatırımlara başlanmayacak.

Tedbirlere uymayan kamu kurumları uyarılacak. Tasarruf sayesinde bütçe rahatlayacak. Açık azalacak.

Şener sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni binalarla ilgili, yeni taşıt alımlarıyla ilgili, yeni personel alımlarıyla ilgili daha verimli alanlara yönlendirilmesi, daha bütçeye uygun olarak bu harcamaların yapılması ön plana çıkacak.

Orta vadeli programdaki yüzde 3'lük hedefin yakalanması adına bu yıl içerisinde yüz milyar lira ilk etapta ama daha sonraki aşamalarda yüz milyar TL'nin genişletilerek bu tasarrufların arttırılması hedefleniyor."

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