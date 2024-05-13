Alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğrayan çiftten biri öldü, diğeri yaralandı

Alınan bilgiye göre, Murat D. ve eşi Sema D, alışveriş yapmak için Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'ndeki bir tuhafiye dükkanına geldi.

Bu sırada dükkana giren bir kişi, Murat D. ve Sema D'yi silahla vurup yaya olarak kaçtı.

Dükkandakilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sema D, hayatını kaybederken eşi Murat D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, silahlı saldırı sonrası şüphelinin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.