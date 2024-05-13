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Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi

Erdoğan'ın CHP lideri Özel'e iade-i ziyarette bulunması bekleniyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, yeni anayasa turları çerçevesinde MHP ve CHP'ye gidecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Mayıs 2024 08:38, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 08:36
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Siyasette yoğun hafta! İşte Ankara'nın gündemi

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre TBMM ve Ankara yoğun bir haftaya giriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle başlayan siyasetteki 'normalleşme' adımı devam ediyor.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE İADE-İ ZİYARET

Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısı sonrasında Özgür Özel'i CHP genel merkezinde ziyaret edebileceği konuşuluyor.

KURTULMUŞ YENİ ANAYASA İÇİN MHP VE CHP'NİN KAPISINI ÇALACAK

Bu arada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni anayasa turları çerçevesinde MHP ve CHP'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

İYİ PARTİ'YE TEBRİK ZİYARETLERİ

Bazı parti başkanlarının ise İyi Parti'nin yeni seçilen genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tebrik ziyareti yapacağı belirtiliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifinin de TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

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