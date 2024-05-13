Torpiller çarpıştı sınav iptal edildi

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Üniversitelerde yaşanan 'torpilin' son örneği Konya'yı karıştırdı. Ancak bu kez iddiaya göre 'torpil'ler savaştı. Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde kadro ilanı açıldı.

İddiaya göre Rektörlük, ilanı 'endüstri tasarım mühendisliği' için hazırladı. Ancak fakültenin Dekanı Mine Ulusoy, kendi kızının da sınava girebilmesi için ilana 'mimarlığı' da eklettirdi. Kadro ilanı 31 Aralık'ta yayınlandı ve Dekan Ulusoy'un kızı ilana başvuru yaptı. 8 kişiden oluşması gereken jüri 4 kişiden oluşturuldu. Dekanın, kızı için jüri üyelerine baskı yapması üzerine, jüri üyelerinden biri baskıya dayanamayarak istifa etti. Dekan, istifa edenin yerine yardımcısını jüri üyesi yaptı. Ve sınav sonucunda Dekan Ulusoy'un kızı en yüksek puanı aldı. Ancak sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Rektörlük, sınavı 13 Şubat'ta iptal etti.

SINAVDA BAŞARISIZ OLDU

Söz konusu iptalle ilgili bir başka iddiaya göre ise AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'ten D.A.T isimli kişinin kadroya alınmasını talep etti. Ancak bu kişi sınavda başarısız oldu. Ve rektörlük tam da bu sebeple sınavı iptal etti. Sınavın iptalinin ardından, sınavda en yüksek notu alan Ulusoy'un kızı dava açtı.

Rektör, Dekanı görevinden aldı

Rektör Prof. Osman Nuri Çelik, fakültede sınav jürisinde yaşanan skandal ve ilan değişikliklerini YÖK'e bildirdi. YÖK, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Mine Ulusoy'u önceki hafta görevden aldı. Ulusoy'un yerine Rektör Çelik vekaleten atandı. Bu arada Dekanlık görevinden alınan Ulusoy'un, kızı Hayriye Elif Uslugil'i de daha önce fakülteye öğretim üyesi olarak aldığı da iddia edildi.

Müdahalem yok ismim kullanılmış

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise aynı kadroya D.A.T isimli kişi aldırmak istediği iddialarını yalanladı. SÖZCÜ'ye konuşan Leyla Şahin Usta, "Hiçbir alakam yok. Ne dekanı, ne kızını, ne de öbür 'yerine alındı' diye iddia edilen kişiyi. Hiçbirini tanımıyorum. Müdahalem yok, ismim kullanılmış. Bu iddiayı dile getirenlere tekzip göndereceğim" dedi.